Coronavirus scuola, i conti non tornano: gli scenari futuri della vita scolastica (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Coronavirus cambierà nettamente la nostra realtà e anche la scuola come la conoscevamo per un po’, o per sempre, sarà molto diversa. In questi giorni si sta ragionando sui probabili sviluppi del sistema scolastico. C’è chi parla di lezioni nei parchi, didattica online e aule rimodulate. Tutto bello, ma i conti non tornano. Le proposte che si stanno facendo risultano quasi irrealistiche per la scuola o meglio per il portafoglio delle istituzioni scolastiche. Queste nuove possibilità sembrano accessibili solo per chi ha risorse, spazi adatti, contesti accoglienti. Insomma, per chi è avvantaggiato, e magari anche prima del virus riusciva a fare scuola in maniera «creativa». Coronavirus scuola: il futuro Le prime settimane, afferma la ministra, saranno dedicate «a chi è rimasto indietro». Giusto. ... Leggi su urbanpost Coronavirus - Unesco : metà studenti a casa da scuola non ha un computer

Coronavirus - la Francia verso la fine del lockdown : dall'11 maggio a scuola i bimbi di elementari e materne

