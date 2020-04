Coronavirus | scoperta clamorosa | dalla nicotina possibile effetto protettivo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Lapotrebbe avere undall’infezione di nuovo: questa l’ipotesi alla base di studi preventivi e terapeutici che saranno presto lanciati dall’ospedale parigino di La Pitie’ Salpetrie’re e che stravolge le convinzioni scientifiche sostenutemaggior parte dei virologi secondo cui fumo e obesità sono i fattori che aumentano la letalita’ del Covid-19. Lo riferisce l’agenzia France Presse precisando che i test saranno effettuati con cerotti alla. Ad aver spinto gli studiosi ad approfondire l’ipotesi, il fatto che tra i pazienti ricoverati per Covid-19 in vari ospedali nel mondo ci fosse un numero ridotto di fumatori abitudinari. Prime ricerche gia’ svolte, non ultima quella realizzata in Francia su 350 pazienti ricoverati e 150 che hanno consultato il proprio medico, tutti ...