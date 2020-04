(Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “#ItaliaSemplice ladi Italia Viva per snellire e sopprimere le procedure burocratiche che ingessano l’Italia. Stiamo presentando una proposta di legge in Parlamento per un’Italia a misura di cittadino e di impresa”. Lo scrive su twitter il presidente di Iv, Ettore. L'articolo, ‘da Iv‘Italia semplice’ perburocrazia’ CalcioWeb.

Ettore_Rosato : Buon lavoro a #CarloBonomi, da oggi a capo di #Confindustria. Sicuro che saprà dare il giusto impulso all’economia… - TV7Benevento : Coronavirus: Rosato, 'da Iv campagna 'Italia semplice' per stop burocrazia'... - TV7Benevento : Coronavirus: Rosato, 'polemiche inutili verso Bonetti, sostegno a scuole paritarie'... - delromano : @lageloni @Ettore_Rosato neanche il #coronavirus ferma l'astio della Geloni nei confronti di @matteorenzi ?? - lorenacelano61 : @Ettore_Rosato I medici e gli infermieri dovrebbe dire basta. Rischiano la vita ogni giorno. Quale sicurezza? In co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rosato

Metro

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "#ItaliaSemplice la campagna di Italia Viva per snellire e sopprimere le procedure burocratiche che ingessano l’Italia. Stiamo presentando una proposta di legge in ...09Un nuovo vino rosato e due “Coccinelle d’Oro” per la cantina Funaro 12:58“Faccio una strage e poi mi uccido”, paura in un B&B a Palermo evacuato dalla polizia 12:53"I meridionali sono inferiori", il ...