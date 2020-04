Coronavirus Roma, giovanissimi in terapia intensiva al Bambino Gesù: l’aggiornamento sulle loro condizioni (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono due i pazienti giovanissimi ricoverati in terapia intensiva all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Si tratta di un ragazzo di 15 anni risultato positivo al Covid-19 e di una bambina di 11 anni trasferita in via precauzionale in terapia intensiva per monitorare lo stato infiammatorio. Come riporta il bollettino odierno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sul portale Salute Lazio, i due pazienti sono in condizioni stabili con la riduzione della febbre a seguito di trattamento. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio: ‘Nuovi contagi, quarto giorno sotto 100’ Attualmente nel Centro Covid di Palidoro sono ricoverati 8 bambini e 6 genitori. E’ stata, inoltre, programmata un’attività di follow up in Day Hospital per tutti quei bambini che sono stati dimessi: in questo modo si potrà controllare a distanza di tempo le ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Iss : materiale genetico del Covid-19 nelle fogne di Roma e Milano - spia di un focolaio epidemico. Nessun rischio per salute dal rubinetto

Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa : dati 22 aprile

