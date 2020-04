Coronavirus, rispetto a ieri i pazienti positivi scendono ancora (ma solo di 10 unità). Le vittime superano quota 25mila: nelle ultime 24 ore sono state 437 – Il bollettino della Protezione civile (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 22 aprile La differenza è poca: da 107.709 a 107.699. Eppure secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile c’è ancora un calo nei pazienti attualmente positivi al Coronavirus. La discesa è inizata con i dati del 20 aprile, quando il calo era di 20 unità, il 21 aprile era stata molto più consistente, arrivando a 528 unità. Diminuiscono anche le vittime: il dato di ieri era di 534, quello di oggi si ferma a 437. Il totale delle persone decedute in Italia a causa dal Covid-19 supera quota 25mila, arrivando così a 25.085. I casi totali di epidemia sono arrivati invece a 187.327, + 3.370 rispetto alla giornata di ieri, quando erano aumentati di 2.729 unità. L’ultimo dato rigurda quello dei tamponi: hanno ... Leggi su open.online Coronavirus - la Regione Toscana distribuisce il secondo stock in farmacie e supermercati : ‘Così assembramenti e mancato rispetto quote’

