Coronavirus Puglia | ultime notizie | contagi | morti e guariti del 22 aprile

(Di mercoledì 22 aprile 2020)del 22L’aggiornamento delle ore 18.00 della Protezione Civile relativo alla giornata del 22ci comunica di una diminuzione di 10 attuali positivi al virus. In seguito a questo ulteriore decremento, sono 107.699 le persone attualmente infette, mentre i soggetti invece che hanno contratto il Covid-19 dall’inizio della diffusione dell’epidemia sono 187.327 (+3.370). I deceduti di mercoledì, che sono 437, portano la globalità deia 25.085. Ancora elevato il numero di, che salgono a 54.543 (+2.943). Le persone che hanno bisogno di cure in terapia intensiva sono 2.384, 87 in meno rispetto a martedì: una piacevole tendenza sempre più costante nellesettimane. LEGGI LEDEL TERMOMETRO ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Puglia

l totale delle persone che hanno contratto il coronavirus in Italia al 22 aprile e' 187.327 ... 1.874 nella Provincia autonoma di Trento, 2.874 in Puglia, 1.308 in Friuli Venezia Giulia, 2.287 in ...ROMA – Continua il calo dei malati di coronavirus in Italia. Oggi sono infatti 107.699 gli attualmente positivi ... Marche (+12), 4.463 nel Lazio (+61), 2.998 in Campania (+52), 1.874 nella Provincia ...