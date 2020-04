Coronavirus Puglia | Emiliano | “Stiamo creando una rete di laboratori per effettuare 5mila

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Governatore della, Micheleha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti a proposito dei tamponi che verranno effettuati nei prossimi mesi.ha dichiarato così: “Abbiamo creato unadidi analisi su tutto il territorio regionale e stiamo continuando a rafforzarla per eseguire i tamponi: l’unico mezzo di diagnosi del”. E poi ha aggiunto: “Laè pubblica ma iprivati possono manifestare la disponibilità a entrare. Al momento sono attivi 13e ne stiamo implementando altri: grazie a questapotremo arrivare a una capacità ditamponi al giorno. Avere una fortedi analisi sarà molto utile per affrontare i mesi che verranno”.

La Puglia (3.567, +38) cala da +3,5% a +1.1% con i morti (326) che aumentano di 10. Bari cresce del 2,5%, Brindisi del +3,1%. la provincia di Barletta Andria Trani fa zero casi. Lievemente peggio (da ...Calo netto dei malati per coronavirus. Sono infatti 107.709 gli attualmente positivi ... 33), 3.218 nelle Marche (+6), 4.402 nel Lazio (+37), 2.946 in Campania (-73), 1.909 nella Provincia di Trento ( ...