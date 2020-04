reportrai3 : Prosegue #Salini: #Report «si è saputo adeguare in corsa al contesto di pandemia da Coronavirus che la redazione è… - Striscia : La onlus di @FicarraePicone, @StefaniaPetyx e @pif_iltestimone prosegue nella sua missione di aiutare le famiglie i… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: nuovo #record di guariti, quasi 3 mila in 24h 2.384 terapie intensive, 87 meno di ieri. Prosegue il… - romeo301981 : RT @reportrai3: Prosegue #Salini: #Report «si è saputo adeguare in corsa al contesto di pandemia da Coronavirus che la redazione è stata in… - Melinda_67 : RT @reportrai3: Prosegue #Salini: #Report «si è saputo adeguare in corsa al contesto di pandemia da Coronavirus che la redazione è stata in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prosegue Coronavirus, prosegue il trend discendente dei ricoverati al “Maggiore”. Ma ci sono altre due persone decedute La Stampa Valcamonica: si progetta la strategia per i no-Covid

per un totale di 974 pazienti Covid-19 che sono stati sottoposti alle cure compreso anche il presidio di Edolo. «La riduzione della saturazione dei posti letto e le crescenti dimissioni giornaliere - ...

Coronavirus, prosegue il calvario di Sportiello: terzo tampone positivo dopo il secondo negativo

Il portiere dell'Atalanta, Marco Sportiello, è risultato positivo al terzo tampone al quale è stato sottoposto. A differenza del secondo, negativo, l'ultimo ha dato la nuova brutta notizia all'estremo ...

per un totale di 974 pazienti Covid-19 che sono stati sottoposti alle cure compreso anche il presidio di Edolo. «La riduzione della saturazione dei posti letto e le crescenti dimissioni giornaliere - ...Il portiere dell'Atalanta, Marco Sportiello, è risultato positivo al terzo tampone al quale è stato sottoposto. A differenza del secondo, negativo, l'ultimo ha dato la nuova brutta notizia all'estremo ...