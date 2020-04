Coronavirus, prosegue calo dei contagi: 437 morti in 24 ore (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Scende il numero dei ricoverati con sintomi da Coronavirus: nella giornata di mercoledì si sono registrati 107.699 casi attualmente positivi, con un calo di 10 persone rispetto a martedì, quando erano scesi di ben 528 unità. Si tratta del terzo giorno di calo consecutivo dei malati, come ha reso noto la Protezione Civile nel bollettino quotidiano. Calano anche i morti che comunque fanno registrare un numero giornaliero ancora alto: 437 i decessi nelle ultime 24 ore, dato che porta a 25.085 i morti da Coronavirus in Italia. Il giorno prima le vittime erano state 534. Il numero dei contagiati totali dal Coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 187.327, con un incremento rispetto al giorno precedente di 3.370. Nuovo record di guariti in un solo giorno: sono complessivamente 54.543, con un aumento di 2.943 ... Leggi su quifinanza Coronavirus - prosegue il trend positivo in Umbria : solo 4 positivi in più rispetto a ieri

Coronavirus - il bollettino delle 18 : prosegue il decremento dei positivi - record di guariti

Coronavirus - Rezza : “Se il trend positivo prosegue - gli italiani potranno andare al mare - rispettando il distanziamento” (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Scende il numero dei ricoverati con sintomi da: nella giornata di mercoledì si sono registrati 107.699 casi attualmente positivi, con undi 10 persone rispetto a martedì, quando erano scesi di ben 528 unità. Si tratta del terzo giorno diconsecutivo dei malati, come ha reso noto la Protezione Civile nel bollettino quotidiano. Calano anche iche comunque fanno registrare un numero giornaliero ancora alto: 437 i decessi nelle ultime 24 ore, dato che porta a 25.085 idain Italia. Il giorno prima le vittime erano state 534. Il numero deiati totali dalin Italia – compresie guariti – è di 187.327, con un incremento rispetto al giorno precedente di 3.370. Nuovo record di guariti in un solo giorno: sono complessivamente 54.543, con un aumento di 2.943 ...

Striscia : La onlus di @FicarraePicone, @StefaniaPetyx e @pif_iltestimone prosegue nella sua missione di aiutare le famiglie i… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: nuovo #record di guariti, quasi 3 mila in 24h 2.384 terapie intensive, 87 meno di ieri. Prosegue il… - NicolaPorro : L'app '#Immuni' contro il #coronavirus non funzionerà. Il voto del #Parlamentoeuropeo? La solita farsa. Prosegue la… - fendente1 : RT @Striscia: La onlus di @FicarraePicone, @StefaniaPetyx e @pif_iltestimone prosegue nella sua missione di aiutare le famiglie in difficol… - Maurizi61488550 : RT @Striscia: La onlus di @FicarraePicone, @StefaniaPetyx e @pif_iltestimone prosegue nella sua missione di aiutare le famiglie in difficol… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prosegue Coronavirus, prosegue il trend discendente dei ricoverati al “Maggiore”. Ma ci sono altre due persone decedute La Stampa Coronavirus, Sportiello ancora positivo: è il terzo tampone

Mentre prosegue il dialogo fra il Governo e i vertici del mondo del calcio per capire se e quando ripartire con la Serie A, c'è chi ancora non riesce ad uscire dall'incubo Coronavirus nonostante siano ...

CORONAVIRUS. AIMO: STUDIO SPALLANZANI CONFERMA NOSTRA TESI, ORA POLITICA INTERVENGA

“Già dalla fine di febbraio avevamo parlato della possibilità che il Covid-19 potesse essere presente nel sacco congiuntivale ... ai direttori generali e ai direttori sanitari delle ASL- prosegue ...

Mentre prosegue il dialogo fra il Governo e i vertici del mondo del calcio per capire se e quando ripartire con la Serie A, c'è chi ancora non riesce ad uscire dall'incubo Coronavirus nonostante siano ...“Già dalla fine di febbraio avevamo parlato della possibilità che il Covid-19 potesse essere presente nel sacco congiuntivale ... ai direttori generali e ai direttori sanitari delle ASL- prosegue ...