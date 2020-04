Coronavirus, pronto il memorandum della task force di Colao per la Fase 2: illustrata a Conte, entro sabato il piano delle riaperture (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dalle 10.40 alle 13: poco più di due ore. Tanto è durata la riunione del governo con il capo della task force Vittorio Colao. Sul tavolo, le misure allo studio per la cosiddetta Fase 2, il cui inizio è previsto per il 4 maggio. Il lavoro, però, è entrato nel vivo, anche perché c’è già una prima scadenza alle porte. Il premier Giuseppe Conte, infatti, ha annunciato che entro la settimana indicherà il programma nazionale delle aperture dal 4 maggio: dovrebbe farlo tra venerdì e sabato. Per arrivare alla decisione finale, il governo terrà una serie di riunioni di confronto con tutti i soggetti interessati, incluse le parti sociali. I sindacati e le categorie imprenditoriali potrebbero essere convocate nelle prossime ore, per un confronto con il governo che dovrebbe svolgersi al più tardi ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - vaccino : pronto a ottobre - somministrato in Svizzera

Vaccino svizzero anti coronavirus forse pronto per ottobre : “Dosi per milioni di persone”

Coronavirus Italia - il piano segreto pronto da gennaio : in 55 pagine gli scenari su decessi e terapie intensive (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dalle 10.40 alle 13: poco più di due ore. Tanto è durata la riunione del governo con il capoVittorio. Sul tavolo, le misure allo studio per la cosiddetta2, il cui inizio è previsto per il 4 maggio. Il lavoro, però, è entrato nel vivo, anche perché c’è già una prima scadenza alle porte. Il premier Giuseppe Conte, infatti, ha annunciato che entro la settimana indicherà il programma nazionale delle aperture dal 4 maggio: dovrebbe farlo tra venerdì e sabato. Per arrivare alla decisione finale, il governo terrà una serie di riunioni di confronto con tutti i soggetti interessati, incluse le parti sociali. I sindacati e le categorie imprenditoriali potrebbero essere convocate nelle prossime ore, per un confronto con il governo che dovrebbe svolgersi al più tardi ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, immunologi svizzeri annunciano un vaccino pronto per ottobre #coronavirus - repubblica : Coronavirus, il pronto soccorso di Bergamo vuoto per la prima volta dopo un mese e mezzo: 'Ora torniamo a respirare' - MediasetTgcom24 : Potrebbe arrivare da un team di ricercatori dell'università di Berna la soluzione all'emergenza sanitaria creata da… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, pronto il memorandum della task force di Colao per la Fase 2: illustrata a Conte, entro sabato il piano d… - GloriaOddone : RT @jeperego: #Germania , notizie che danno finalmente speranza. @BioNTech_Group di Magonza autorizzata a iniziare i test clinici per vacc… -