Coronavirus Piemonte, ultime notizie: morti, contagiati al 21 aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus Piemonte, ultime notizie: morti, contagiati al 21 aprile Di seguito riportiamo il consueto aggiornamento sui dati relativi al’avanzamento del Coronavirus in Italia. I dati ufficiali sono usciti martedì alle 18:00 sul sito della Protezione Civile. La notizia negativa è che sono tornati a salire i decessi, oggi 534 ( ieri invece 454), ma quella positiva è che c’è stato un nuovo record di guariti in un solo giorno, ben 2.723. I malati totali di covid-19 sono attualmente 107.709 (-528). Continuano a scendere, giorno dopo giorno, i ricoveri: attualmente sono 2.471 i soggetti ricoverati in terapia intensiva, mentre 24.134 quelli ordinari.Segui Termometro Politico su Google News Purtroppo continuano a morire anche i medici impegnati in questa dura lotta per salvare vite umane ogni giorno: sono 141 gli eroi che, da inizio epidemia, ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - i numeri in chiaro. Il fisico Sestili : «Calo di infetti - ma preoccupa il Piemonte. E occhio alle terapie intensive nel Lazio» – Il video

Il disastro del Coronavirus in Piemonte a Report

