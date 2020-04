Coronavirus: per l’Onu 256 milioni di persone a rischio carestia (Di mercoledì 22 aprile 2020) di Francesco Bellofatto Sarebbero più di i 30 Paesi in via di sviluppo a rischio di carestia diffusa a causa della pandemia da Coronavirus: l’allarme viene da David Beasley, capo del Word Food Program, l’agenzia di soccorso alimentare delle Nazioni Unite, secondo il quale ci sarebbe poco tempo per agire prima che centinaia di milioni di persone muoiano di fame. Beasley si riferisce a condizioni estreme, stato di emergenza, di persone letteralmente sull’orlo della fame. Secondo il responsabile del WFP i fragili sistemi sanitari di decine di paesi in via di sviluppo non saranno in grado di far fronte e il disastro economico conseguenza della pandemia. Beasley parla di una vera e propria “pandemia di fame”, definendola una catastrofe umanitaria e alimentare”. Ieri, nel suo messaggio al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha avvertito i ... Leggi su ildenaro Coronavirus : Tajani - ‘per Fase 2 occorre progetto complessivo che per ora non c’è’

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Otto pazienti e 4 operatori sanitari dell'ospedale di Lavagna positivi

