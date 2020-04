Agenzia_Dire : Secondo l'economista Ilaria Bifarini 'con il venir meno del supporto economico degli anziani, molte famiglie scivol… - ElezioniLazio : #EleLazio: VIDEO | Coronavirus, l'economista: '7,4 milioni di anziani aiutano i familiari con le pensioni, welfare… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, pensioni in pagamento alle Poste dal 27 aprile: negli uffici si potrà ritirare solo in ordine alfabetico h… - ilmessaggeroit : Coronavirus, pensioni in pagamento alle Poste dal 27 aprile: negli uffici si potrà ritirare solo in ordine alfabeti… - acimbrico : RT @Agenzia_Dire: Secondo l'economista Ilaria Bifarini 'con il venir meno del supporto economico degli anziani, molte famiglie scivoleranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pensioni Coronavirus, pensioni in pagamento alle Poste dal 27 aprile: negli uffici solo in ordine alfabetico Il Messaggero Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, Spallanzani: 125 pazienti, 20 seri

per un totale di ben 142 decessi da quando è iniziata l’epidemia di coronavirus. Le ultime due vittime sono Manuel Efraim Perez, 75enne medico presidente dell’associazione modenese di volontariato ...

Il prefetto De Miro agli studenti: "Fate di Palermo un paradigma di riscatto"

E' un passaggio della lunga lettera con cui il prefetto di Palermo, Antonella De Miro, che il prossimo primo maggio andrà in pensione, ha voluto salutare gli studenti di Palermo, grata anche delle ...

per un totale di ben 142 decessi da quando è iniziata l’epidemia di coronavirus. Le ultime due vittime sono Manuel Efraim Perez, 75enne medico presidente dell’associazione modenese di volontariato ...E' un passaggio della lunga lettera con cui il prefetto di Palermo, Antonella De Miro, che il prossimo primo maggio andrà in pensione, ha voluto salutare gli studenti di Palermo, grata anche delle ...