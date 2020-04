Coronavirus | Pamela | la donna incinta guarita grazie alla plasmaterapia

Leggi su bigodino

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Nelle ultime ore, sul web, non si fa altro che parlare di lei.è una, di circa 28 anni, di Mantova, che è stata curata dal. È è stata definita la prima paziente al mondo. Di cosa si tratta? Laè una tecnica attraverso la quale viene estratto un plasma iperimmune da una persona che ha già avuto ile che è. Si vanno a creare anticorpi per sconfiggere il, in una persona malata.è stata sottoposta al trattamento insieme ad altri quattro pazienti. È stata ricoverata in ospedale lo scorso 9 aprile e nel giro di poche ore le sue condizioni sono peggiorate in modo drastico. Laha dato tanta speranza, sembra funzionare!si è definita unarinata, dopo il trattamento. Sono state numerose ...