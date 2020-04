Coronavirus, oltre 107.000 i positivi in Italia. Donna incinta guarita con cura del plasma. Usa, 2.700 morti in 24 ore – DIRETTA (Di mercoledì 22 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia7.25 – Usa, 2.700 decessi nelle ultime 24 ore Gli Stati Uniti, stando ai numeri della JHU, contando altri 2.700 decessi nelle ultime ventiquattro ore. Scarica QUI la guida con tutte le precauzioni da prendere per limitare il contagio da Coronavirus. 22.30 – A San Marino il primato mondiale dei contagi A San Marino è stato registrato il primato mondiale dei contagi. L’analisi è stata fatta sulla diffusione pro capite. 19.10 – Donna incinta guarita con la cura del plasma Donna incinta guarita con la cura del plasma. Si tratta del secondo caso in Italia. 18.30 – 141 i medici morti da inizio ... Leggi su newsmondo Coronavirus - oltre 2 - 5 milioni di casi nel Mondo : in USA 20 Stati pronti a riaprire - in Amazzonia si scavano fosse comuni

