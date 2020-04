Coronavirus, nuovo record di guariti in un giorno. Superati i 25mila morti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Oltre 25mila morti in Italia per Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 437 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. Il totale dall’inizio dell’emergenza è 25085. Spicca il dato record di guariti: altri 2943, per una cifra complessiva di 54543. I casi attualmente positivi sono 107699, con un lieve calo (-10) rispetto a ieri. Diminuiscono anche i ricoverati, che sono 23805 (-329) e i pazienti in terapia intensiva: sono 2384 (-87). In isolamento domiciliare sono segnalate 81510 persone (+406). Nessuna regione con zero contagi Nessuna regione con zero contagi ma comunque numeri vicini allo zero si registrano in Molise (2) e Valle D’Aosta. In testa alla classifica dei contagi rimangono Lombardia +1.161, seguita dal Piemonte +784, Emilia Romagna con +342 e Veneto con 334. Il Lazio registra oggi 80 nuovi casi. Lo fa sapere la Protezione ... Leggi su secoloditalia Coronavirus – Maggino : Serve un nuovo ruolo dello Stato negli asset strategici

Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna da sole fanno il 77% dei nuovi casi di oggi. IL REPORT 22 APR - I casi di nuovo Coronavirus in Italia sono saliti a 187.327 (+3.370 rispetto a ieri pari ...

Rischio suicidio e prevenzione durante la pandemia da COVID-19

I probabili effetti avversi della pandemia sulle persone con malattie mentali e sulla salute mentale della popolazione in generale potrebbero essere aggravati dalla paura di contagiogio del nuovo ...

