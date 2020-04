Coronavirus, nuovo record di guariti: 2.943. In leggero aumento i contagi. La Lombardia di nuovo sopra i 1.000 nuovi casi in 24 ore (Di mercoledì 22 aprile 2020) Continuano a calare per il terzo giorno di fila le persone attualmente malate e si registra un nuovo record di guariti. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile nel bollettino quotidiano, il numero totale dei malati è calato di dieci unità: in terapia intensiva si trovano oggi 2.384 persone (-87), mentre sono ricoverate con sintomi 23.805 persone (-329). In isolamento domiciliare rimangono invece 81.510 persone (+406). Anche oggi si contano 437 vittime, per un totale di 25.085. Il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 dall’inizio della pandemia in Italia sale così a 187.327, 3.370 in più nelle ultime 24 ore, con il trend nazionale che si attesta all’1,83%. Rimane alto, però, il numero dei guariti: sono 2.943 in un solo giorno, per un totale di 54.543. La Lombardia di nuovo sopra i 1000 contagi – In Lombardia ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Italia - 187.327 casi : in 24 ore 437 morti. ?Frena il calo dei malati - nuovo record di guariti : 2.943

