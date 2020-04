Coronavirus, nuovi dati promettenti dalla Basilicata: solo 4 positivi su 570 tamponi (Di mercoledì 22 aprile 2020) In tutta la giornata di ieri in Basilicata sono stati effettuati 570 test per l’infezione da Covid-19: di questi 566 sono risultati negativi e 4 positivi. I casi positivi riguardano 3 il comune di Matera; 1 il Comune di Grassano. Con questo aggiornamento – spiega la task force regionale – i contagi confermati in tutta la regione sono 232. Ieri erano 245, ai quali vanno aggiunte 4 persone risultate positive e sottratte le 17 persone che ieri sono risultate guarite. Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 8040 tamponi: il totale dei negativi è di 7684. Ai 232 positivi vanno aggiunti: 24 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 1 di Avigliano, 1 di Tursi), 98 persone guarite, 1 ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Russia 5236 nuovi contagi e 57 decessi

