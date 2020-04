Coronavirus, nuova autocertificazione per gli spostamenti: le novità (Di mercoledì 22 aprile 2020) E' prevista una nuova autocertificazione per regolare gli spostamenti nella fase 2. Sarà una fase molto delicata, di convivenza con il Covid-19, in cui le attività riapriranno, ma solo quelle che garantiranno misure di sicurezza e dispositivi di protezione per dipendenti e clienti. Ci si attende anche un alleggerimento per gli spostamenti, tutte indicazioni che saranno date in un’apposita conferenza stampa che dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. Pertanto dovrebbe esserci anche una nuova autocertificazione, un nuovo documento da compilare, stampare e portare con sé per giustificare i propri movimenti. (Continua...) Quali saranno le principali novità? Difficile a oggi prevedere se torneranno a essere possibili gli spostamenti tra una Regione e l’altra. Molto dipenderà dall’andamento del ... Leggi su howtodofor Coronavirus : Zingaretti - ‘nuova politica industriale - più coordinamento aziende Stato’ (2)

Coronavirus : Zingaretti - ‘nuova politica industriale - più coordinamento aziende Stato’ (2) (2)

CORONAVIRUS SPAGNA : 208MILA CASI - +435 MORTI/ Sanchez “nuova proroga stato allarme” (Di mercoledì 22 aprile 2020) E' prevista unaper regolare glinella fase 2. Sarà una fase molto delicata, di convivenza con il Covid-19, in cui le attività riapriranno, ma solo quelle che garantiranno misure di sicurezza e dispositivi di protezione per dipendenti e clienti. Ci si attende anche un alleggerimento per gli, tutte indicazioni che saranno date in un’apposita conferenza stampa che dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. Pertanto dovrebbe esserci anche una, un nuovo documento da compilare, stampare e portare con sé per giustificare i propri movimenti. (Continua...) Quali saranno le principali novità? Difficile a oggi prevedere se torneranno a essere possibili glitra una Regione e l’altra. Molto dipenderà dall’andamento del ...

rtl1025 : ?? Nuova impennata del numero di morti da #coronavirus registrati nel #RegnoUnito nelle ultime 24 ore, dopo il consi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: governo ha elaborato nuova strategia in 5 punti - DPCgov : #Coronavirus #20aprile: Online il bando per formare la nuova taskforce di 500 medici per supportare le Regioni più… - Francesco_Riz : RT @jacopo_iacoboni: Palantir, l'azienda di Peter Thiel (già uomo nel board di FB), finanziatore di Trump, ha stipulato un contratto con il… - adriano69bis : RT @ultimenotizie: La #Cina ha condotto a partire dallo scorso mese di marzo una campagna di disinformazione mirata a diffondere il panico… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus Emilia Romagna, nuova ordinanza. 'Meno limiti per Rimini, Medicina e Piacenza' il Resto del Carlino Coronavirus, nuove raccomandazioni per la somministrazione delle terapie

"L'emergenza COVID-19 mette a dura prova gli operatori sanitari ... Il PICC (catetere venoso centrale ad inserimento periferico) e le nuove tecnologie di impianto (ecografi di ultima generazione e ...

Coronavirus, le acque di scarico possono essere indicatore di focolai

In 2 campioni raccolti nella rete fognaria della zona Occidentale e Centro-orientale di Milano e' stata confermata la presenza di RNA del nuovo coronavirus. Nel caso di Roma, lo stesso risultato ...

"L'emergenza COVID-19 mette a dura prova gli operatori sanitari ... Il PICC (catetere venoso centrale ad inserimento periferico) e le nuove tecnologie di impianto (ecografi di ultima generazione e ...In 2 campioni raccolti nella rete fognaria della zona Occidentale e Centro-orientale di Milano e' stata confermata la presenza di RNA del nuovo coronavirus. Nel caso di Roma, lo stesso risultato ...