Coronavirus | nella ' fase 2' cambierà l' uso dell' autocertificazione | servirà

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nella Coronavirus nel mondo, lo Stato del Missouri fa causa a Pechino la Repubblica Coronavirus. Nelle Marche l'Unione Buddhista Italiana sostiene 3 enti non profit

Ancona - L’Unione Buddhista Italiana ha stanziato un fondo speciale di 1.5 milioni di euro destinato alle organizzazioni non profit impegnate nel contrasto alla diffusione del Covid-19. Tra le novanta ...

Rigettata la richiesta di arresti domiciliari: Speziale resta in carcere

Secondo il giudice Speziale «continua a non trovarsi in grave pregiudizio dal trovarsi detenuto» rilevando che «nessun caso di Coronavirus risulta ad oggi registrato nella casa circondariale di ...

