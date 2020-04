Coronavirus nel Lazio: ‘Nuovi contagi, quarto giorno sotto 100’ (Di mercoledì 22 aprile 2020) Per il quarto giorno consecutivo nel Lazio il numero dei nuovi contagi è sotto i 100 casi. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 80 nuovi casi di Covid-19. Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle ASL e A.O: Asl Roma 1: 14 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 72 anni con precedenti patologie. 97 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da domani verrà raddoppiata l’attività dei tamponi drive in per persone in isolamento domiciliare convocate dalla asl. Asl Roma 2: 6 nuovi casi positivi. 12 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi, di cui 2 in isolamento domiciliare. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si stanno eseguendo controlli sulla RSA Villa Carla. Asl Roma 4: 2 nuovi casi ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus isolato nelle lacrime : scoperta dello Spallanzani. Rezza (Iss) : occhi porta di ingresso e uscita del Covid

