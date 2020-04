Coronavirus, nato neonato positivo (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei contagi e dei decessi, è salito a livelli molto elevati. Nelle ultime ore, è stata resa nota un’altra notizia. Ad Aosta è nato un neonato positivo. La mamma era affetta da Covid. La situazione è ancora complicata e tutti i cittadini sono preoccupati ed allarmati. Infatti in molti hanno scelto di rimanere a casa il più possibile, per evitare di essere contagiati. Nelle ultime ore è stata resa un’altra terribile notizia, un neonato è venuto al mondo positivo al Coronavirus. Il fatto è avvenuto all‘ospedale di Beauregard, di Aosta. In base alle informazioni che sono state rese note, la madre del piccolo è affetta da Covid e la scorsa settimana, nella notte di giovedì e venerdì, ha partorito ... Leggi su bigodino Coronavirus UK : 17.337 morti - 129.044 casi/ Ventilatore Stephen Hawking donato a NHS

Coronavirus in Italia - Papa all'Europa : "Ritrovi l'unità". Il governatore della Lombardia : "Per i trasporti serve l'aiuto del governo"

Coronavirus : De Corato - ‘preoccupa che chi ha speronato auto Gdf sia già libero’ (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’emergenzasi è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei contagi e dei decessi, è salito a livelli molto elevati. Nelle ultime ore, è stata resa nota un’altra notizia. Ad Aosta èun neo. La mamma era affetta da Covid. La situazione è ancora complicata e tutti i cittadini sono preoccupati ed allarmati. Infatti in molti hanno scelto di rimanere a casa il più possibile, per evitare di essere contagiati. Nelle ultime ore è stata resa un’altra terribile notizia, un neoè venuto al mondoal. Il fatto è avvenuto all‘ospedale di Beauregard, di Aosta. In base alle informazioni che sono state rese note, la madre del piccolo è affetta da Covid e la scorsa settimana, nella notte di giovedì e venerdì, ha partorito ...

fattoquotidiano : Coronavirus, 10mila scienziati contro il Nobel Montagnier: “Falsa e infondata l’ipotesi che il Covid sia nato in un… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: morto a Bologna un medico, e' il 142esimo. Manuel Efraim Perez aveva 75 anni e presiedeva 'Fratres Mu… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, netto calo dei malati, 528 meno di ieri. Record di #guariti, 2.723 in un giorno #ANSA - SaCe86 : I malati sono in netto calo,mai così tanti guariti e dimessi - mariomaggi7 : Coronavirus, il laboratorio di Wuhan è nato da un accordo con la Francia? -