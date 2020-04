Coronavirus – Missouri fa causa alla Cina: “Ha mentito sul pericolo e sulla natura di Covid”. E’ il primo Stato ad agire contro Pechino. Giappone, due italiani positivi sulla nave Costa Atlantica (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il procuratore generale del Missouri, Eric Schmitt, ha presentato una causa contro il governo cinese per la perdita di vite umane e le conseguenze economiche nello Stato Usa provocate dal Coronavirus. La causa, scrive l’Ansa, è la prima intentata da uno Stato contro la Cina. Intanto proprio negli Stati Uniti il numero delle vittime ha superato quota 45mila. Mentre dal Giappone arriva la notizia che ci sono almeno due italiani tra i 34 membri dell’equipaggio risultati positivi al Coronavirus, a bordo della nave da crociera italiana Costa Atlantica, ormeggiata nella baia di Nagasaki per lavori di manutenzione. La causa del Missouri è indirizzata contro il governo di Pechino, il partito comunista cinese e altre istituzioni. “Il governo ha mentito al mondo sul pericolo e sulla natura contagiosa di Covid-19, ha messo a tacere gli informatori e ha fatto ben ... Leggi su ilfattoquotidiano Missouri cita in giudizio la Cina : ha nascosto la gravità del coronavirus

