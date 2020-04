Coronavirus, medici cinesi pella scura dopo il coma: nessuna bufala (Di mercoledì 22 aprile 2020) Non è una bufala quella dei medici cinesi pelle scura di cui si sta parlando da qualche ora a questa parte: come riportato dal 'corriere.it', questo è quanto successo a due dottori affetti da Coronavirus, che si sono poi risvegliati dal coma con la pelle nera. Trattasi di Yi Fan e Hu Weifeng, 42enni ed entrambi in prima linea nel focolaio dell'ospedale centrale di Wuhan lo scorso gennaio, e colleghi di Li Wenliang, il medico che aveva per primo lanciato l'allarme, poi deceduto proprio per l'aggravarsi del suo stato di salute per l'infezione da Covid-19. I due medici il 18 gennaio erano stati dichiarati positivi, ed adesso si sono risvegliati dal coma con la pelle nera. Come stanno adesso i due medici, e cosa potrebbe succedere in futuro Il cambiamento della colorazione cutanea potrebbe essere stata dovuta ad un farmaco, oppure ad alcuni squilibri ormonali legati al ... Leggi su optimagazine Positiva al coronavirus dopo 55 giorni. I medici del Sant'Orsola : "Caso quasi unico"

