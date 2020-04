Coronavirus, Lukaku: “A gennaio contro il Cagliari 23 giocatori con febbre e tosse”. La versione dell’Inter: quattro casi di influenza (Di mercoledì 22 aprile 2020) C’era Milan Skriniar, uscito dal campo dopo appena 17 minuti. Poi De Vrij e D’Ambrosio che saltarono la partita successiva contro la Fiorentina. Infine un altro difensore, Bastoni, assente con la Lazio. La versione dell’Inter parla di quattro casi di influenza nel 2020. Nulla a che vedere con quanto raccontato ieri dall’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku sulla pagina Instagram del canale televisivo belga Vier: “Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre. Siamo tornati e, giuro, 23 giocatori su 25 erano malati. Non è uno scherzo. Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari di Radja Nainggolan e dopo 25 minuti uno dei nostri difensori ha dovuto lasciare il campo. Non poteva andare avanti e quasi svenne. Tutti tossivano e avevano la febbre”. Un racconto che l’Inter non ha voluto smentire ufficialmente con una dichiarazione ufficiale. Ma, ... Leggi su ilfattoquotidiano Inter irritata con Lukaku dopo le sue recenti dichiarazioni in tema di Coronavirus : i dettagli

