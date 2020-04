Coronavirus, l’Oms: “La maggioranza della popolazione è suscettibile, l’epidemia può riaccendersi” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “La maggior parte delle epidemie in Europa occidentale sembrano essere stabili o in calo. Ma sebbene i numeri di casi di Coronavirus siano bassi, vediamo preoccupanti tendenze al rialzo in Africa, America centrale e meridionale, ed Europa orientale. La maggior parte dei paesi è ancora nella prima fase dell’epidemia“. Lo afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), oggi in conferenza stampa a Ginevra. “A livello globale – ha ricordato – abbiamo quasi 2,5 milioni di casi ora segnalati all’Oms e oltre 160.000 morti. Vediamo tendenze diverse nelle diverse regioni e persino all’interno delle regioni. E alcuni, colpiti all’inizio della pandemia, stanno iniziando a vedere un nuovo aumento dei casi. Non dobbiamo commettere errori: abbiamo ancora ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : l’Oms ha sbagliato - ecco dove e perché

"La maggior parte delle epidemie in Europa occidentale sembrano essere stabili o in calo. Ma sebbene i numeri di casi disiano bassi, vediamo preoccupanti tendenze al rialzo in Africa, America centrale e meridionale, ed Europa orientale. La maggior parte dei paesi è ancora nella prima fase dell'epidemia". Lo afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondialesanità (Oms), oggi in conferenza stampa a Ginevra. "A livello globale – ha ricordato – abbiamo quasi 2,5 milioni di casi ora segnalati all'Oms e oltre 160.000 morti. Vediamo tendenze diverse nelle diverse regioni e persino all'interno delle regioni. E alcuni, colpiti all'iniziopandemia, stanno iniziando a vedere un nuovo aumento dei casi. Non dobbiamo commettere errori: abbiamo ancora ...

