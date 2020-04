Coronavirus, lo studio su Nature: “In Italia il lockdown ha salvato 70.000 vite” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le misure draconiane adottate dall’Italia hanno contenuto il virus e limitato i decessi da Covid-19. E’ quanto emerge da uno studio Italiano pubblicato su ‘Nature Medicine‘ dal team di Giulia Giordano dell’Università di Trento. I ricercatori hanno usato un nuovo modello matematico per ‘mappare’ l’andamento dell’epidemia in Italia, e ipotizzare gli effetti di un allentamento delle misure. “Se le avessimo rimosse dal 9 aprile, solo nel primo anno avremmo avuto 70mila decessi legati a Covid-19 nel nostro Paese – spiega Giordano all’Adnkronos Salute – Ma un ‘liberi tutti’ il 4 maggio, senza una campagna massiccia di test, un tracciamento meticoloso dei contatti, misure di protezione e distanziamento sociale potrebbe portare a un risultato analogo”. I ricercatori descrivono un nuovo ... Leggi su meteoweb.eu Francia - uno studio dimostrerebbe che la nicotina protegge dal coronavirus

Coronavirus - studio made in Italy : acque di scarico “spie” di focolai

Tracce del coronavirus nelle acque di scarico : l’Iss presenta uno studio (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le misure draconiane adottate dall’hanno contenuto il virus e limitato i decessi da Covid-19. E’ quanto emerge da unono pubblicato su ‘Medicine‘ dal team di Giulia Giordano dell’Università di Trento. I ricercatori hanno usato un nuovo modello matematico per ‘mappare’ l’andamento dell’epidemia in, e ipotizzare gli effetti di un allentamento delle misure. “Se le avessimo rimosse dal 9 aprile, solo nel primo anno avremmo avuto 70mila decessi legati a Covid-19 nel nostro Paese – spiega Giordano all’Adnkronos Salute – Ma un ‘liberi tutti’ il 4 maggio, senza una campagna massiccia di test, un tracciamento meticoloso dei contatti, misure di protezione e distanziamento sociale potrebbe portare a un risultato analogo”. I ricercatori descrivono un nuovo ...

riotta : Nuovo studio cinese prova che #coronavirus in un ristorante si è trasmesso seguendo le correnti d'aria dei condizio… - SkyTG24 : Coronavirus, l’idea di uno studio di architetti: al mare con cupole in bamboo. FOTO - TgrVeneto : La popolazione del comune padovano al centro di un nuovo studio, unico al mondo. Servirà a capire quale direzione p… - Brundisiumnet : Coronavirus: Il MIUR ringrazia l'IPSSS Morvillo Falcone per aver garantito il diritto allo studio a tutti gli alunn… - zazoomblog : Tracce del coronavirus nelle acque di scarico: l’Iss presenta uno studio - #Tracce #coronavirus #nelle #acque -