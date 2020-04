Coronavirus | lo studio ISS | le acque di scarico “spia” di focolai epidemici | scoperto RNA

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il materiale genetico del virus Sars-Cov-2 può essere trovato nelledi, permettendo quindi di usare questo tipo di campionamenti come ‘spia’ della presenza di uno epidemico. Lo suggerisce unocondotto a Roma e Milano dal gruppo guidato da Giuseppina La Rosa del Reparto di Qualità dell’Acqua e Salute Del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, che sarà pubblicato a breve. “Abbiamo selezionato e analizzato per la ricerca del virus, un gruppo di 8 campioni didiraccolti dal 3 al 28 febbraio a Milano e dal 31 marzo al 2 aprile a Roma – spiega La Rosa -. In 2 campioni raccolti nella rete fognaria della zona Occidentale e Centro-orientale di Milano è stata confermata la presenza di RNA del nuovo. Nel caso di Roma, lo stesso ...

Il Coronavirus può essere rinvenuto nelle acque di scarico: uno studio condotto dall'ISS ha rilevato la presenza di RNA virale di Sars-Covid-2, utile per evidenziare nuovi focolai epidemici.