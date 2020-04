Coronavirus, l’immunologo Le Foche: «Covid19 si spegne da solo. A maggio usciremo e potremo andare in vacanza in Italia» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus, l’immunologo Francesco Le Foche è ottimista, e parla di un ottimismo basato sulla scienza: «Covid19 si spegne da solo. A maggio usciremo e poi potremo andare in vacanza in Italia. Il vaccino arriverà tra un anno, un anno e mezzo, ma non credo sarà così inispensabile». Francesco Le Foche, professore di immunologia, primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ed ha fatto il punto sull’emergenza legata al Covid19: «Questo virus, come gli altri Coronavirus che abbiamo già conosciuto in passato, tende a spegnersi da solo: è risaputo nell’ambito scientifico che i Coronavirus tendono a dare delle pandemie e poi piano ... Leggi su newscronaca.myblog L’immunologo Le Foche : “Coronavirus si spegne da solo. Ritorno a normalità non così lontano”

“Il coronavirus tende a spegnersi da solo”. L’immunologo : “Cosa sta succedendo”

“Il coronavirus tende a spegnersi da solo”. L’immunologo : “Cosa sta succedendo” (Di mercoledì 22 aprile 2020), l’immunologo Francesco Leè ottimista, e parla di un ottimismo basato sulla scienza: «sida. Ae poi potremo andare in vacanza in Italia. Il vaccino arriverà tra un anno, un anno e mezzo, ma non credo sarà così inispensabile». Francesco Le, professore di immunologia, primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ed ha fatto il punto sull’emergenza legata al: «Questo virus, come gli altriche abbiamo già conosciuto in passato, tende arsi da: è risaputo nell’ambito scientifico che itendono a dare delle pandemie e poi piano ...

SoniaLaVera : RT @PatriziaRametta: Coronavirus, l'immunologo Le Foche: «Covid19 si spegne da solo. A maggio usciremo e potremo andare in vacanza in Itali… - SabryGio2 : RT @PatriziaRametta: Coronavirus, l'immunologo Le Foche: «Covid19 si spegne da solo. A maggio usciremo e potremo andare in vacanza in Itali… - EffeF61 : RT @PatriziaRametta: Coronavirus, l'immunologo Le Foche: «Covid19 si spegne da solo. A maggio usciremo e potremo andare in vacanza in Itali… - generacomplotti : RT @PatriziaRametta: Coronavirus, l'immunologo Le Foche: «Covid19 si spegne da solo. A maggio usciremo e potremo andare in vacanza in Itali… - anna_sorbi : RT @PatriziaRametta: Coronavirus, l'immunologo Le Foche: «Covid19 si spegne da solo. A maggio usciremo e potremo andare in vacanza in Itali… -