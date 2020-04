Coronavirus Liguria, ultime notizie: morti, contagiati al 21 aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus Liguria, ultime notizie: morti, contagiati al 21 aprile Dai dati forniti dalla Regione Liguria possiamo notare che i nuovi casi positivi al Coronavirus sono soltanto 11, per un totale di 4.761 contagiati sulla base di 34.186 tamponi effettuati.Segui Termometro Politico su Google News Il numero dei decessi per covid-19 della giornata di ieri invece ammontano a 33, arrivando così ad un totale di 988. LEGGI LE notizie SUL Coronavirus Coronavirus Liguria: i numeri aggiornati al 21 aprile Le persone positive sono così suddivise per provincia: • Imperia 886• Savona 718• La Spezia 411• Genova 2.744• In fase di verifica 2 I soggetti in isolamento domiciliare sono 2.445 (+61), mentre sono invece 1.298 i clinicamente guariti, quindi risultati negativi anche al secondo tampone (+44). Dai dati si rileva anche un calo ... Leggi su termometropolitico Coronavirus : l’idea dei cinema drive-in in Liguria

Coronavirus - elezioni amministrative - dal Cdm ok a slittamento in autunno. No di Liguria - Puglia - Veneto e Campania : si voti a luglio

