Coronavirus, l'esercito degli artisti contro il governo: "Fate presto", c'è la petizione (Di mercoledì 22 aprile 2020) Gli attori battono un colpo. Durissimo. Fanno sentire la loro voce tutti unti più che mai. Il Coronavirus, sicuramente, ha messo a dura prova il mondo dello spettacolo. Stop a film, ospitate in televisione, spettacoli teatrali e dischi. Qualche giorno fa Enrico Montesano, con una lettera aperta a Conte e al Ministro della Cultura, aveva chiesto di intervenire il prima possibile. Il suo “Fate presto” è sembrato un vero grido d'allarme che non è rimasto inascoltato. Adesso 150 attori firmano la petizione l'attore visibile. Da Favino alla Cortellesi, passando per Giovanna Mezzogiono, Alessandro Preziosi, Stefano Accorsi, Luca Zingaretti, Giuseppe Fiorello, Lino Guanciale, Luisa Ranieri. Tantissimi. Tutti insieme. Intanto, il ministro della Cultura Dario Franceschini annuncia aver firmato la prima parte di risorse. Si tratta di un importo pari a 20 milioni ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - dagli USA all’Italia un esercito di avvocati contro il governo cinese : “Ha nascosto informazioni”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. L’Esercito dà il via alla sanificazione delle zone rosse

Coronavirus - tolto l’esercito al Selam Palace di Roma. L’allarme : «Solo due giorni fa portati via padre e figlio positivi». Ma la Asl smentisce (Di mercoledì 22 aprile 2020) Gli attori battono un colpo. Durissimo. Fanno sentire la loro voce tutti unti più che mai. Il, sicuramente, ha messo a dura prova il mondo dello spettacolo. Stop a film, ospitate in televisione, spettacoli teatrali e dischi. Qualche giorno fa Enrico Montesano, con una lettera aperta a Conte e al Ministro della Cultura, aveva chiesto di intervenire il prima possibile. Il suo “; sembrato un vero grido d'allarme che non; rimasto inascoltato. Adesso 150 attori firmano la petizione l'attore visibile. Da Favino alla Cortellesi, passando per Giovanna Mezzogiono, Alessandro Preziosi, Stefano Accorsi, Luca Zingaretti, Giuseppe Fiorello, Lino Guanciale, Luisa Ranieri. Tantissimi. Tutti insieme. Intanto, il ministro della Cultura Dario Franceschini annuncia aver firmato la prima parte di risorse. Si tratta di un importo pari a 20 milioni ...

RegioneER : #sanitaER #Coronavirus a #Piacenza chiude l'ospedale da campo militare. Il sottosegretario @Davidebaruffi : passo a… - Internazionale : Dalle manifestazioni antigovernative in Cile ai nuovi sviluppi su una strage dell’esercito in Camerun. Cosa succede… - TgrRai : #Coronavirus #Brescia, militari russi al lavoro per sanificare le Rsa di Orzinuovi, Orzivecchi e Barbariga, dove so… - Notizieditalia : Coronavirus, l’esercito degli artisti contro il governo: “Fate presto”, c’è la petizione - Noovyis : (Coronavirus, l'esercito degli artisti contro il governo: 'Fate presto', c'è la petizione) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus esercito Coronavirus, esercito sanifica case per anziani e zone rosse La Gazzetta del Mezzogiorno Calzolari (Kaos): «Per ripartire servono regole chiare su e-commerce e saldi

Se la crisi è anche opportunità, allora lo stop forzato per l’emergenza Coronavirus deve diventare l’occasione ... decreto di marzo ed è in affanno finanziario- Quello che abbiamo potuto fare con le ...

Coronavirus, l'esercito degli artisti contro il governo: "Fate presto", c'è la petizione

Gli attori battono un colpo. Durissimo. Fanno sentire la loro voce tutti unti più che mai. Il Coronavirus, sicuramente, ha messo a dura prova il mondo dello spettacolo. Stop a film, ospitate in ...

Se la crisi è anche opportunità, allora lo stop forzato per l’emergenza Coronavirus deve diventare l’occasione ... decreto di marzo ed è in affanno finanziario- Quello che abbiamo potuto fare con le ...Gli attori battono un colpo. Durissimo. Fanno sentire la loro voce tutti unti più che mai. Il Coronavirus, sicuramente, ha messo a dura prova il mondo dello spettacolo. Stop a film, ospitate in ...