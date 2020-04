Coronavirus, le zanzare possono trasmetterlo? La parola all’esperta (Di mercoledì 22 aprile 2020) La primavera è arrivata e con essa le prime zanzare. Sappiamo che questi insetti, al di là dei fastidi che danno con le loro punture, sono portatori di una serie di virus, batteri o parassiti che possono determinare malattie più o meno gravi: pensiamo alla malaria, all’infezione da virus Zika o alla febbre gialla. Da qui i dubbi: sono anche vettori del Coronavirus? E’ possibile che il virus si trasmetta dopo che una zanzara punga un individuo infetto e in seguito uno sano, analogamente a ciò che succede con altre malattie? “Anche se al momento non ci sono ancora prove scientifiche a riguardo, possiamo escluderlo“, risponde Elena Azzolini della direzione medico sanitaria dell’Irccs Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. “Sappiamo che questi insetti diffondono numerosi parassiti e virus – spiega – ma ce ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : le zanzare possono trasmetterlo?

Zanzare e Coronavirus : parlano gli esperti

