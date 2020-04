Coronavirus – Le FOTO D’EPOCA dell’influenza Spagnola | mascherine e lazzaretti del

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Gli italiani, come sempre, erano i più eleganti. Anche con guanti eoltre un secolo fa, tra 1918 e 1920 quando l’influenzacolpì il mondo intero provocando 100 milioni di morti in due anni in tutto il pianeta. Numeri mostruosi, anche perchè la popolazione dell’epoca era di gran lunga inferiore a quella odierna. Particolarmente affascinanti le immagini di cento anni fa con la popolazione munita delle.L'articolo– LeD’EPOCA dell’influenzadel 1918-1920 Meteo Web.