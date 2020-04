Coronavirus, Le Foche come Tarro: “Si spegnerà da solo, coi primi caldi. Torneremo alla vita normale” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il professore di immunologia e primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma, Francesco Le Foche, appoggia in parte il Prof. Tarro. “Questo virus, come gli altri Coronavirus che abbiamo già conosciuto in passato, tende a spegnersi da solo. E’ così. E’ risaputo nell’ambito scientifico che i Coronavirus tendono a dare delle pandemie e poi piano piano tendono a spegnersi”, ha detto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format ‘I Lunatici’. “Grazie al lockdown questo virus non potendo contagiare le persone che sono chiuse in casa piano piano non ha più la carica di diffondersi e quindi tende ad autospegnersi, a vivere una sorta di morte programmata. Speriamo che questo avvenga rapidamente e sembrerebbe che i primi caldi possano essere d’aiuto. Adesso non possiamo dirlo ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - l’immunologo le Foche non ha dubbi : “Si spegnerà da solo - lo vedremo meglio col caldo. Entro le prime 2 settimane di maggio potremo uscire”

