Coronavirus | le acque di scarico possono essere indicatore di focolai

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il materiale genetico del virus Sars-Cov-2 puo’trovato nelledi, permettendo quindi di usare questo tipo di campionamenti come ‘spia’ della presenza di uno epidemico. Lo suggerisce uno studio condotto a Roma e Milano dal gruppo guidato da Giuseppina La Rosa del Reparto di Qualita’ dell’Acqua e Salute Del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanita’. “Abbiamo selezionato e analizzato per la ricerca del virus, un gruppo di 8 campioni didiraccolti dal 3 al 28 febbraio a Milano e dal 31 marzo al 2 aprile a Roma – spiega La Rosa -. In 2 campioni raccolti nella rete fognaria della zona Occidentale e Centro-orientale di Milano e’ stata confermata la presenza di RNA del nuovo. Nel caso di Roma, lo stesso risultato positivo e’ ...