Coronavirus, l’Anpi: “Alle celebrazioni per il 25 aprile anche nostri rappresentanti non solo i prefetti. Il governo cambi la norma” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Solo i prefetti e questori potranno partecipare alle manifestazioni di commemorazione del 25 aprile. Una restrizione emessa per “evitare assembramenti” al tempo dell’emergenza Coronavirus. Ma che provoca la protesta dell’Associazione nazionale partigiani. “Il Governo non può escludere l’Anpi dal 25 aprile, Chiediamo di cambiare questa norma. In ogni caso l’Anpi parteciperà alle celebrazioni”, è la presa di posizione della presidenza e della segreteria nazionale dell’Associazione. I partigiani protestano contro la circolare del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che di fatto impedisce ai rappresentanti dell’Anpi di essere presenti alle celebrazioni ufficiali della festa della Liberazione. “La presidenza e la segreteria Anpi nazionali esprimono incredulità e ... Leggi su ilfattoquotidiano L’Anpi non si smentisce mai : approfitta del coronavirus per elogiare il comunismo di Cuba

Coronavirus - per il 25 aprile niente corteo - ma ‘Bella Ciao’ alle finestre. L’Anpi : “Oggi più che mai c’è bisogno di speranza - di unità e radici”

Enrico Wieser - storico esponente dell'Anpi di Milano - morto dopo un mese di lotta con il coronavirus

