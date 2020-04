Coronavirus, Lamorgese: “Sono esclusi dai domiciliari i detenuti al 41bis. Valutazione spetta aò magistrato di sorveglianza” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Il decreto legge del 17 marzo prevede la detenzione domiciliare nell’ipotesi di una pena detentiva non superiore a 18 mesi. E l’eventualità è esclusa per i delinquenti abituali, seriali, per i detenuti sottoposti a un regime di sorveglianza particolare, anche per i detenuti al 41 bis“. Lo ha detto la ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo al question time al Senato. “In ogni caso – ha aggiunto – va segnalato che la disciplina rimette al magistrato di sorveglianza la Valutazione circa l’esclusione dell’applicazione della detenzione domiciliare, in tutte le situazioni in cui ci siano gravi motivi”. La ministra è intervenuta in Aula dopo la richiesta di chiarimento arrivata da alcuni deputati, in merito alla circolare del Dipartimento amministrazione penitenziaria del 21 marzo. Una nota ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Spadafora : «Riapriremo lo sport». Vertice con il calcio. Lamorgese : punto sui migranti

Coronavirus - il question time alle ministre Lamorgese e De Micheli. Segui la diretta dall’Aula

