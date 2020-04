Coronavirus, l’allarme dell’ONU: il mondo rischia carestie “di proporzioni bibliche” a causa della pandemia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il mondo rischia carestie diffuse “di proporzioni bibliche” a causa dalla pandemia di Coronavirus: è l’allarme lanciato dall’ONU, riportato dalla Bbc. Secondo David Beasley, a capo del Programma alimentare mondiale, è necessaria un’azione urgente per evitare una “catastrofe umanitaria“. Un rapporto del Pam stima che il numero di persone che soffrono la fame potrebbe passare da 135 milioni a oltre 250 milioni. A rischio soprattutto 10 Paesi, colpiti da conflitti, crisi economiche e cambiamenti climatici. Ieri davanti al Consiglio di sicurezza dell’ONU Beasley ha rimarcato come, in piena pandemia, “siamo anche a un passo da una pandemia di fame“. “Devo avvertivi – ha detto Beasley – se non ci prepariamo e non agiamo ora per garantire l’accesso, evitare carenza di finanziamenti e ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - esperto della Corea del Sud lancia l’allarme : “I guariti possono reinfettarsi”

