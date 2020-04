Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia aggiornata ad oggi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus in Italia oggi, i dati aggiornati al 22 aprile 2020. Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 aprile I casi totali nel nostro Paese sono 187.327, al momento sono invece 107.699 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 54.543, mentre il totale dei deceduti sale a 25.085. I pazienti ricoverati con sintomi sono 23.805 (-329 rispetto alla giornata di ieri), in terapia intensiva 2.384( -87 rispetto a ieri) mentre 81.510, pari al 76% degli attualmente positivi, si trovano in isolamento domiciliare. Rispetto alla giornata di ieri si registrano le seguenti variazioni: Casi attuali: 107.699 (-10) • Deceduti: 25.085 (+437) • Guariti: 54.543 (+2.943) • Totale casi: 187.327 (+3.370) Coronavirus nel Lazio, il punto della situazione Sono 4463 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi, 2892 sono in ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Dybala : la situazione - ecco quando potrà tornare in campo!

A livello di distribuzione regionale del coronavirus, la situazione del bollettino Protezione Civile resta la seguente: 33.978 attualmente malati in Lombardia, 13.244 in Emilia-Romagna, 14.811 in ...

Il rischio è quello di divenire ripetitivi, ma davvero si fatica a non definire drammatico il bilancio dei contagi e delle vittime mietute dal Coronavirus negli Stati Uniti d’America ... che accusano ...

