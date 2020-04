Coronavirus | la sanità smantellata e nessun controllo per chi rovina il mondo | io non ci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Io non ci sto, a rigettare la responsabilità ai cittadini, dopo che la sanità pubblica è stata, medici e infermieri mandati allo sbaraglio, la medicina di territorio umiliata, quando l’arrivo della “prossima pandemia” era una certezza condivisa da tutti. Io non ci sto, che non ci siano i soldi per curarci e sollevarci, che ci facciano umilianti elemosine, senza mettere fine all’accumulo di enormi ricchezze, in mani sporche che non pagano le tasse, nascoste in paesi complici membri dell’Unione, come l’Irlanda e la “rigorosa Olanda”. Io non ci sto, ad un futuro in cui dovremo mantenere più distanze,essere tracciati ad ogni passo ed essere ingabbiati in una rete di controlli, mentre chi davvero ciilcontinua ad operar fuori. Io non ci sto, a questo delirio di istituzioni e ...