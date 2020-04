Coronavirus | la Regione Toscana distribuisce il secondo stock in farmacie e supermercati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) L’obbligo di indossare le mascherine inè scattato lunedì ma la distribuzione procede a singhiozzo e spesso con assembramenti in molte città, da Firenze a Prato fino a Piombino. Dopo un primoda 10 milioni di unità consegnate porta a porta ai singoli cittadini (circa tre a testa), lunedì è partita la consegna di uncarico distribuito in 250e 1.150. Problema: nei giorni scorsi letoscane sono state prese d’assalto esaurendo le mascherine, con evitabili assembramenti di persone. Nel frattempo molti sindaci toscani denunciano i cosiddetti “furbetti delle mascherine” che tornano più volte neiperché in questo caso la consegna avviene senza bisogno di mostrare la tessera sanitaria. Per questo 90 Comuni toscani – tra cui Firenze, Prato, ...