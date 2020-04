Coronavirus, la nicotina proteggerebbe dal contagio: lo studio francese (Di giovedì 23 aprile 2020) Secondo un’osservazione di alcuni epidemiologi francesi, la nicotina proteggerebbe dal Coronavirus: i fumatori sarebbero dunque quasi immuni al contagio La nicotina proteggerebbe dal Coronavirus. Questo è quanto emerso da un’osservazione clinica effettuata nell’ospedale La Pitié-Salpetrière di Parigi. Qui, dei 343 pazienti ricoverati, solo il 4,4% è fumatore. Sono stati esaminati anche 139 persone che hanno … L'articolo Coronavirus, la nicotina proteggerebbe dal contagio: lo studio francese proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 La nicotina potrebbe proteggere dal coronavirus. L'ipotesi controversa di uno studio francese

