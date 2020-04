Coronavirus, la maturità come il Trono di Spade: tanti spoiler, ma il finale di stagione mi lascia perplessa (Di mercoledì 22 aprile 2020) di Valentina Petri* Io avevo delle certezze nella vita, prima del Covid-19. Mi svegliavo al mattino, davo una breve scorsa alle prime pagine dei quotidiani, facevo un giro per i siti specializzati sulla scuola. Ne seguiva regolarmente un’incazzatura, a volte impercettibile, soltanto un lieve fastidio; altre volte, invece, una furia cieca, nei confronti di una qualche riforma, di un qualche provvedimento, di un punto di vista. Mi legavo alla sedia come l’Alfieri per resistere alla tentazione di attaccare rissa nei forum dedicati, e poi, carica di caffeina e adrenalina, davo inizio alle lezioni. Adesso, a parte la caffeina – quella c’è sempre – leggo le notizie sulla scuola e non so cosa dire. Sì, una qualche strisciante forma di fastidio la trovo sempre, altroché, però davvero su certi temi non so cosa pensare, non so come si ... Leggi su ilfattoquotidiano Maturità 2020 : cosa sappiamo sull’Esame di Stato al tempo del Coronavirus

