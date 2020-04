Coronavirus | la Lega Calcio vuole finire il campionato | il pallone è gonfiato a dismisura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Come è gestita nelle vostre città l’emergenza? Come si comportano le autorità e i cittadini? E nelle vostre vite, c’è qualche aspetto positivo o inatteso nell’isolamento forzato? Abbiamo chiesto ai nostri Sostenitori di raccontarcelo, inviando testimonianze, osservazioni e spunti per la redazione al Blog Sostenitore. Mai come stavolta il contributo della nostra comunità è fondamentale: con il Paese in zona rossa, ogni segnalazione è importante. Abbiamo bisogno di voi. Sosteneteci: se non siete ancora iscritti, ecco come potete farlo. di Monica Valendino Ladi Seria A, guarda guarda, si ricompatta non appena che dopo i veri padroni del(le tv capitanate da Sky) hanno inviato un messaggio chiaro sui pagamenti che verrebbero meno se non si finisse il. E così tutti ...