Coronavirus, la famiglia di Stephen Hawking dona il suo ventilatore polmonare all’ospedale di Cambridge (Di mercoledì 22 aprile 2020) Lucy Hawking, la figlia dell’astrofisico Stephen scomparso nel 2018 all’età di 76 anni, ha donato il ventilatore polmonare utilizzato dal padre a un ospedale inglese, a fronte della carenza nel Regno Unito (come in altri Paesi) di queste attrezzature fondamentali per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. A ricevere la donazione è stato il Royal Papworth Hospital di Cambridge, lo stesso istituto nel quale Hawking, affetto dalla malattia del motoneurone che lo ha costretto a vivere paralizzato e su una sedia a rotelle per molti anni, ha ricevuto assistenza medica. “In quanto paziente sottoposto a ventilazione, il Royal Papworth è stato fondamentale per mio padre e lo ha aiutato a superare alcuni momenti molto difficili della sua malattia”, ha spiegato Lucy, aggiungendo che l’astrofisico aveva acquistato personalmente il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - bonus famiglia da 500 euro. A chi spetta e come richiederlo

L’emergenza Coronavirus, che tutti insieme stiamo vivendo da oltre un mese e mezzo ... E di nuovo la mia mente ed il mio cuore volano verso la mia famiglia e le gambe tremano dal terrore. Osservo i ...

Una donna buona, dagli occhi dolci e il sorriso gentile, sorretta da una fede autentica. Il coronavirus se l'è portata via a 102 anni, che aveva compiuto il 28 febbraio attorniata dall'affetto della ...

