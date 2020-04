Coronavirus, la Cgil contro l’ospedale di Caserta: irrisori i premi per gli operatori sanitari (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Funzione Pubblica della Cgil ha rispedito al mittente la delibera emessa dal Commissario Straordinario dell’Azienda ospedaliera di Caserta Carmine Mariano in cui vengono disposti premi in danaro per gli operatori in prima linea nella gestione della pandemia da Coronavirus. “Il premio stabilito unilateralmente dal vertice aziendale è irrisorio – dice in una nota il sindacato – e non rispecchia adeguatamente i sacrifici che tutti gli operatori dell’ospedale stanno affrontando da oltre due mesi”. Pasquale Manna, della Fp-Cgil, dice che “bisogna stabilire fasce di premialità adeguate all’esposizione al rischio che siano estranee al fondo della produttività”. Il sindacalista spiega la genesi della scelta dell’azienda, sta nella richiesta da parte del sindacato, avanzata il 3 ... Leggi su anteprima24 Coronavirus : Cgil Sicilia - ‘utile intervento Emergency a Siracusa - stop polemiche’

