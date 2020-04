Coronavirus, la Campania avrà un suo gruppo di ricerca. Lo guiderà l’oncologo del Pascale Paolo Ascierto (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’oncologo dell’Istituto dei tumori “Fondazione Pascale” di Napoli Paolo Ascierto coordinerà il gruppo di ricerca congiunto per l’emergenza Coronavirus proposto dai direttori generale e scientifico del “Pascale”, Attilio Bianchi e Gerardo Botti, e che vedrà coinvolti in prima linea la Regione Campania, l’Azienda ospedaliera dei Colli, il Cnr e l’Istituto dei tumori di Napoli. Si tratta di un’Unità interaziendale di cui fanno parte Ugo Trama, responsabile dell’Uod 08 “Politica del Farmaco e Dispositivi” della Regione Campania, Giuseppe De Pietro, direttore dell’Istituto di Calcolo-Reti e Alte Prestazioni del Cnr per la raccolta dati e l’utilizzo delle intelligenze artificiali, nonché le direzioni del Monaldi, del Cotugno e del Pascale. Il “Pascale” ha ... Leggi su ildenaro Paolo Ascierto nominato coordinatore del gruppo di ricerca coronavirus in Campania

