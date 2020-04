CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE Aggiornamenti | 142 medici morti da inizio epidemia

Registriamo purtroppo altri due morti fra la categoria dei medici, per un totale di ben 142 decessi da quando è iniziata l’epidemia di coronavirus. Le ultime due vittime sono Manuel Efraim Perez, 75enne medico presidente dell’associazione modenese di volontariato Fratres Mutinae, e Silvio Marsili, pediatra in pensione. Intanto 50 medici hanno scritto una lettera aperta agli italiani, invitandoli a fare molta attenzione alla comunicazione che arriva loro. Da segnalare anche le parole di Maurizio Landini, segretario generale Cgil, che a proposito della sicurezza sul lavoro ha spiegato: “Noi siamo in attesa che il Governo convochi le parti sociali perchè c’è bisogno, dopo l’accordo del 14 marzo e alla luce di quello che e’ successo nelle ultime settimane, che il lavoro in sicurezza sia la costante”. Secondo Landini è fondamentale che non passi l’idea che si possano riaprire a breve le aziende senza alcun cambiamento: “E’ interesse di tutti – aggiunge, come riferisce SkyTg24.it – sapere che salute e sicurezza sono la condizione per tutti per pensare ad una ripresa vera. Credo che sia il momento della responsabilità collettive e individuale”.

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS ITALIA Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, in Italia forte calo dei malati e record di guariti: oltre 2.700 in un giorno

Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Sale a 183.957 casi il totale dei malati colpiti da coronavirus in Italia, un aumento di 2.729 unità rispetto a ieri (quando erano state 2.256), ma con ...

CORONAVIRUS. PASQUALE FOGGIA ACCETTA L’INVITO DI FABIO, PAOLO CANNAVARO E DI CIRO FERRARA E DONA LA SUA MAGLIA PER AIUTARE LE FAMIGLIE BISOGNOSE.

In queste settimane l’emergenza Covid-19 ha scatenato parallelamente un altro contraccolpo ... del Benevento ha detto sì ai suoi colleghi e amici senza esitare mettendo all’asta la maglia con cui ha ...

