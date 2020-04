Coronavirus, ISS: sono 238 su 21.551 le vittime under 50 positive all’infezione (Di mercoledì 22 aprile 2020) Al 20 aprile sono 238 su 21.551 (1,1%) in Italia i pazienti deceduti positivi all’infezione da Sars-CoV-2 e di età inferiore ai 50 anni: lo riporta l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità. In particolare, 54 avevano meno di 40 anni (34 uomini e 20 donne). Di 6 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 38 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità), mentre 10 non avevano diagnosticate patologie di rilievo.L'articolo Coronavirus, ISS: sono 238 su 21.551 le vittime under 50 positive all’infezione Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Ilaria Capua su La7 : “Nel database mondiale delle sequenze del virus pochissimi campioni italiani. Perché non si pubblicano?”

Coronavirus - il Missouri fa causa alla Cina. Due italiani positivi sulla nave Costa Atlantica in Giappone

