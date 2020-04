Coronavirus | Iss | “54 decessi sotto i 40 anni Animali da compagnia non diffondono ma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Continua l’analisi dell‘Istituto superiore di sanità sui dati che riguardano l’epidemia di Covi 19 in Italia. Al 20 aprile sono 238 su 21.551 (1,1%) in Italia i pazienti deceduti positivi all’infezione da Sars CoV 2 e di età inferiore ai 50. Lo riferisce l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità. In particolare, 54 avevano meno di 40(34 uomini e 20 donne). Di 6 pazienti di età inferiore ai 40– riporta l’Iss – non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 38 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità), mentre 10 non avevano diagnosticate patologie di rilievo. L’Istituto superiore di sanità in un altro rapporto tecnico ritorna sull’argomentodache possono essere ...